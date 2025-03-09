Карлос Алькарас: «Даже при учете, что Синнер не играет, сейчас очень сложно снова стать №1»

Карлос Алькарас оценил свои шансы на первую строчку рейтинга.

Сейчас он третья ракетка мира – первая ракетка Янник Синнер, который дисквалифицирован по соглашению с WADA до 4 мая, опережает Алькараса на 3820 очков.

– Карлос, вы с Александром [Зверевым] оба претендовали на первую строчку рейтинга. Янника здесь нет, а Саша вчера проиграл. Потом будет «Мастерс» в Майами – думаете ли вы о возможности стать снова стать №1?

– Такое всегда держишь в голове, но я не очень на этом концентрируюсь. На каждом турнире я сосредоточен на себе – хочу показывать хороший теннис, думать о том, как я могу стать игроком еще лучше.

Если я буду делать правильные вещи на каждом турнире, то и первая строчка рейтинга придет. Если я хочу стать первой ракеткой мира, то мне надо показывать хорошие результаты, надо выигрывать. А если я сконцентрируюсь только на том, чтобы себе ее вернуть, то я только больше буду на себя давить, чего я не хочу. Так что я просто продолжаю, сосредотачиваюсь на том, где могу прибавить – посмотрим, что выйдет.

Но даже при учете, что Янник не играет, сейчас очень сложно снова стать №1, – сказал Алькарас на пресс-конференции «Мастерса» в Индиан-Уэллс.

В третьем круге испанец встретится с Денисом Шаповаловым. В прошлом году Алькарас выиграл этот турнир.