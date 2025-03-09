0

Наварро отыграла у Кырсти 2 матчбола и вышла в третий круг в Индиан-Уэллс

Эмма Наварро отыграла два матчбола и вышла в третий круг в Индиан-Уэллс.

Восьмая ракетка мира победила Сорану Кырстю со счетом 3:6, 6:1, 7:6(3). Она отыграла два матчбола на подаче румынки при счете 4:5.

За выход в четвертый круг Наварро поборется с Донной Векич.

Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: Спортс’‘
logoЭмма Наварро
logoWTA
logoСорана Кырстя
logoBNP Paribas Open
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
Главные новости
Ван де Зандшульп о победе над Джоковичем: «Мне помогла победа над Алькарасом на US Open – после нее я понял, что могу обыгрывать тех, кто рулит в туре»
153 минуты назад
38-летний Монфис стал третьим в списке самых возрастных игроков, вышедших в третий круг «Мастерса»
1сегодня, 06:56
Индиан-Уэллс (WTA). Шнайдер, Касаткина, Соболенко, М. Андреева, Швентек, Рыбакина, Наварро вышли в 3-й круг, Потапова выбыла
102сегодня, 06:50
Даяна Ястремская: «По прилете в США у меня аннулировали визу и хотели депортировать – кто-то доложил в Интерпол, что мой паспорт утерян»
12сегодня, 06:38
Индиан-Уэллс (ATP). Джокович, Рублев выбыли, Хачанов, Димитров, Медведев, Циципас, Дрэйпер, Монфис вышли в 3-й круг
327сегодня, 06:26
Алькарас об условиях в Индиан-Уэллс: «Корт медленный. Отскок очень высокий»
2сегодня, 04:30
Джокович о поражении в Индиан-Уэллс: «Я сожалею о показанном уровне»
16сегодня, 04:12
Гауфф выиграла матч, в котором сделала 21 двойную ошибку и 74 невынужденных
5сегодня, 04:05
Димитров прервал серию из 4 поражений
сегодня, 03:59
Шнайдер взяла у Паркс реванш за поражение в Дохе
3сегодня, 03:56
Ко всем новостям
Последние новости
Делрей-Бич (ATP). Тьен, Опелка, Давидович-Фокина, Норри, Накашима, Нишиока вышли во 2-й круг, Нисикори, Шевченко, Попко выбыли
12 февраля, 17:30
Паолини сходила на матч «Милана» в Кубке Италии. Ей вручили футболку с 10-м номером
106 февраля, 08:13Фото
Дзюба о фото с Хачановым из Дубая: «Выиграли всех🤪»
113 февраля, 16:30Фото
Свитолина впервые с 2022-го проиграла россиянке
1030 января, 17:09
Сетка Australian Open-2025
124 января, 20:23
Тренер «Ювентуса» Мотта пришел на матч Зверева и Фрица на итоговом
716 ноября 2024, 14:49Фото
Пирло пришел на матч Синнера и Фрица на итоговом
312 ноября 2024, 20:35Фото
Кьеллини пришел на матч Синнера и де Минаура на итоговом
10 ноября 2024, 21:03Фото
Начало матча Рублева и Шелтона задержалось из-за дымовой машины. Шелтон разгонял дым полотенцем
425 октября 2024, 14:11Фото
Стокгольм (ATP). Вавринка, Берреттини, Давидович-Фокина, Харри, Сонего, Дьере вышли во 2-й круг, Котов, Норри, Борг выбыли
516 октября 2024, 13:15