Наварро отыграла у Кырсти 2 матчбола и вышла в третий круг в Индиан-Уэллс

Эмма Наварро отыграла два матчбола и вышла в третий круг в Индиан-Уэллс.

Восьмая ракетка мира победила Сорану Кырстю со счетом 3:6, 6:1, 7:6(3). Она отыграла два матчбола на подаче румынки при счете 4:5.

За выход в четвертый круг Наварро поборется с Донной Векич.