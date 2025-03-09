Наварро отыграла у Кырсти 2 матчбола и вышла в третий круг в Индиан-Уэллс
Эмма Наварро отыграла два матчбола и вышла в третий круг в Индиан-Уэллс.
Восьмая ракетка мира победила Сорану Кырстю со счетом 3:6, 6:1, 7:6(3). Она отыграла два матчбола на подаче румынки при счете 4:5.
За выход в четвертый круг Наварро поборется с Донной Векич.
Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: Спортс’‘
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