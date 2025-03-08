Киз выиграла 13-й матч подряд

Мэдисон Киз вышла в третий круг турнира в Индиан-Уэллс.

Она обыграла Анастасию Потапову 6:3, 6:0.

Для Киз это 13-я победа подряд. В этом сезоне американка выиграла 15 из 16 матчей: она дошла до четвертьфинала в Окленде, а затем взяла титулы в Аделаиде и на Australian Open .

Теперь она поборется с Элизой Мертенс или Кимберли Биррелл.