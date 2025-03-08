Даниэль Коллинс: «Обязательно подарю Джоковичу несколько вещей из своего мерча»
Даниэль Коллинс хочет подарить свой мерч Новаку Джоковичу.
Во время Australian Open Джокович поддержал Коллинс, сказав, что она «весело и умно» отреагировала на поведение болельщиков.
«Я еще не виделась с Новаком на этом турнире [в Индиан-Уэллс], но обязательно подарю ему несколько вещей. Так весело уже сейчас видеть людей в них, например, на моем парном матче было несколько болельщиков в мерче. Классно видеть, как люди в нем фотографируются и веселятся.
Мне кажется, в этом вся суть – просто веселиться. Сейчас об этом многие говорят, но теннису нужно больше веселья. Нам нужно проще ко всему относиться, смеяться над собой, но быть при этом искренними».
Опубликовала: Любовь Энина
Источник: tennis.com
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