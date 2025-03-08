2

Даниэль Коллинс: «Обязательно подарю Джоковичу несколько вещей из своего мерча»

Даниэль Коллинс хочет подарить свой мерч Новаку Джоковичу.

Во время Australian Open Джокович поддержал Коллинс, сказав, что она «весело и умно» отреагировала на поведение болельщиков.

«Я еще не виделась с Новаком на этом турнире [в Индиан-Уэллс], но обязательно подарю ему несколько вещей. Так весело уже сейчас видеть людей в них, например, на моем парном матче было несколько болельщиков в мерче. Классно видеть, как люди в нем фотографируются и веселятся.

Мне кажется, в этом вся суть – просто веселиться. Сейчас об этом многие говорят, но теннису нужно больше веселья. Нам нужно проще ко всему относиться, смеяться над собой, но быть при этом искренними».

Опубликовала: Любовь Энина
Источник: tennis.com
logoДаниэль Коллинс
logoНовак Джокович
logoWTA
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
Материалы по теме
Коллинс о посыле своего мерча: «Общество до сих пор не приемлет, когда женщины говорят о деньгах и гордятся успехами»
5сегодня, 17:35
Коллинс после конфликта с болельщиками на Australian Open выпустила мерч с цитатой: «Играй в теннис. Обналичивай чеки. Повторяй»
116 марта, 09:45Видео
Джокович о том, что Коллинс просила зрителей целовать ее задницу: «Теперь я большой фанат Даниэль. Я уже им был, но сейчас она мне нравится еще больше»
1817 января, 15:24
Главные новости
Индиан-Уэллс (ATP). Фонсека играет с Дрейпером, Рублев встретится с Арнальди, Алькарас – с Алисом, Медведев, Циципас вышли в 3-й круг, Зверев, Сафиуллин выбыли
10159 минут назадLive
Индиан-Уэллс (WTA). П. Кудерметова играет с Александровой, Потапова – с Киз, М. Андреева, Швентек, Рыбакина вышли в 3-й круг, Азаренко, Остапенко выбыли
51сегодня, 19:02Live
Де Минаур о деле Синнера: «Нас до самого конца держали в неведении, и именно это спровоцировало разговоры и недовольство»
1сегодня, 18:33
Коллинс о посыле своего мерча: «Общество до сих пор не приемлет, когда женщины говорят о деньгах и гордятся успехами»
5сегодня, 17:35
Стивенс выложила фото в ортезе: «Снова небольшая неприятность с ногой»
1сегодня, 16:15Фото
Джокович о том, какое теннисное правило поменял бы: «Никогда больше не играл бы в пятисетовом формате. Разве что на поздних стадиях ТБШ»
14сегодня, 15:33
Тэллон Грикспор: «Победа над Медведевым в Дубае придала мне уверенности в том, что я наконец обыграю Зверева»
9сегодня, 14:29
Киз о том, что испытала после первого титула «Большого шлема»: «Эмоциональные американские горки»
1сегодня, 13:17
Швентек о сериалах: «Не смотрела «Сегун», но когда-нибудь обязательно посмотрю. Но я даже не видела «Игру престолов» – я очень далеко»
3сегодня, 12:44
Надежда Петрова: «Не стоит даже сравнивать женские и мужские призовые. Равенство нам, наверное, никогда не светит»
5сегодня, 11:54
Ко всем новостям
Последние новости
Делрей-Бич (ATP). Тьен, Опелка, Давидович-Фокина, Норри, Накашима, Нишиока вышли во 2-й круг, Нисикори, Шевченко, Попко выбыли
12 февраля, 17:30
Паолини сходила на матч «Милана» в Кубке Италии. Ей вручили футболку с 10-м номером
106 февраля, 08:13Фото
Дзюба о фото с Хачановым из Дубая: «Выиграли всех🤪»
113 февраля, 16:30Фото
Свитолина впервые с 2022-го проиграла россиянке
1030 января, 17:09
Сетка Australian Open-2025
124 января, 20:23
Тренер «Ювентуса» Мотта пришел на матч Зверева и Фрица на итоговом
716 ноября 2024, 14:49Фото
Пирло пришел на матч Синнера и Фрица на итоговом
312 ноября 2024, 20:35Фото
Кьеллини пришел на матч Синнера и де Минаура на итоговом
10 ноября 2024, 21:03Фото
Начало матча Рублева и Шелтона задержалось из-за дымовой машины. Шелтон разгонял дым полотенцем
425 октября 2024, 14:11Фото
Стокгольм (ATP). Вавринка, Берреттини, Давидович-Фокина, Харри, Сонего, Дьере вышли во 2-й круг, Котов, Норри, Борг выбыли
516 октября 2024, 13:15