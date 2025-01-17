Джокович о том, что Коллинс просила зрителей целовать ее задницу: «Теперь я большой фанат Даниэль. Я уже им был, но сейчас она мне нравится еще больше»
Новак Джокович похвалил остроумие Даниэль Коллинс.
Его попросили прокомментировать поведение американки после матча с Дестани Айявой. Она жестами показала зрителям целовать ее задницу и дала провокационное интервью на корте.
«Мне понравилось, как она отреагировала и все, что сказала на корте и за его пределами. Теперь я большой фанат Даниэль Коллинс. Я уже им был, но сейчас она мне нравится еще больше.
Я слышал, некоторые люди говорили, что ей не стоило этого делать. Но мне кажется, она справилась с этой ситуацией очень хорошо. Не думаю, что я на ее месте был бы так же вежлив.
Но я на 100% понимаю это чувство, так что считаю, что она отреагировала весело и умно. Я большой фанат того, что она сделала, большой фанат».
Медведев вылетел, Коллинс призвала целовать зад. Главное с Australian Open
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: пресс-конференция Джоковича
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