Алькарас заработал больше всех призовых в 2025-м – $21,4 млн. Рублев и Медведев – на 11-м и 12-м месте
ATP опубликовала итоговые призовые игроков за сезон-2025 с учетом бонусного пула.
Карлос Алькарас заработал за год 21,4 миллиона долларов, Янник Синнер – 19,1 млн, Александр Зверев – 7,5 млн.
Новак Джокович – девятый в списке с призовыми в 5,1 млн долларов. Андрей Рублев занимает 11-ю строчку с призовыми в 3,6 млн долларов, Даниил Медведев – 12-ю с 3,5 млн долларов, Карен Хачанов – 16-ю с 3,3 млн долларов.
Полный список здесь.
Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: официальный сайт ATP
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости