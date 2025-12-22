  • Спортс
  • Алькарас заработал больше всех призовых в 2025-м – $21,4 млн. Рублев и Медведев – на 11-м и 12-м месте
Алькарас заработал больше всех призовых в 2025-м – $21,4 млн. Рублев и Медведев – на 11-м и 12-м месте

ATP опубликовала итоговые призовые игроков за сезон-2025 с учетом бонусного пула. 

Карлос Алькарас заработал за год 21,4 миллиона долларов, Янник Синнер – 19,1 млн, Александр Зверев – 7,5 млн.

Новак Джокович – девятый в списке с призовыми в 5,1 млн долларов. Андрей Рублев занимает 11-ю строчку с призовыми в 3,6 млн долларов, Даниил Медведев – 12-ю с 3,5 млн долларов, Карен Хачанов – 16-ю с 3,3 млн долларов.

Полный список здесь.

Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: официальный сайт ATP
