  • Спортс
  • Теннис
  • Новости
  • Бублик об итоговом турнире: «Они хотят показать, что у них организация намного лучше, но я не увидел колоссальной разницы с другими турнирами»
0

Бублик об итоговом турнире: «Они хотят показать, что у них организация намного лучше, но я не увидел колоссальной разницы с другими турнирами»

Александр Бублик сравнил организацию итогового турнира ATP с другими турнирами.

Александр Бублик поделился мнением об итоговом турнире ATP. В этом году казахстанец был первым запасным.

«Это был приятный опыт. К сожалению, не получилось сыграть, но, может быть, у меня будут еще шансы. Но так для истории, для собственного результата... Ты ставишь какие-то цели и думаешь: «Окей, наверное, это недостижимо» И вот я был девятым, первым запасным. Почему бы не попробовать туда попасть, если будет такая возможность?

Не могу сказать, что этот турнир чем-то отличается. Просто меньше людей. Меньше игроков, но больше людей, давайте так скажем. Они хотят показать, что [у них] организация намного лучше, но я, например, не увидел никакой колоссальной разницы с турнирами «Большого шлема», «Мастерсами» или ATP 500, 250. Такой же турнир, как и другие», – рассказал Бублик телеграм-каналу First&Red.

Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: телеграм-канал First&Red
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
Главные новости
Медведев сыграет на турнире в Роттердаме в 2026-м
43 минуты назад
ATP предлагает турнирам категории 250 и 500 выкупить их лицензии в пользу «Мастерса» в Саудовской Аравии (Blick)
сегодня, 14:21
Впервые с 2008-го года только три игрока входили в топ-3 рейтинга ATP на протяжении сезона
сегодня, 13:23
Стефанос Циципас: «Чай – это новелла. Кофе – это твит»
сегодня, 12:25
Бартоли о прекращении работы Алькараса и Ферреро: «Карлос добавил много выставочных матчей, с чем был не согласен тренер»
сегодня, 10:56
Рублев, Бублик и Рууд сыграют на выставочном турнире UTS в Ниме
сегодня, 10:09
Джокович потренировался с Казо в Дубае
сегодня, 09:24Видео
Сегодня день рождения Каспера Рууда и Джека Дрэйпера
сегодня, 08:39
Алькарас сделал татуировку статуи Свободы и Бруклинского моста
сегодня, 07:03Фото
Хиджиката, Хон и Гибсон сыграют на Australian Open по wild card
сегодня, 06:34
Ко всем новостям
Последние новости
Тюкавин выложил фото с Синнером: «Мы, динамовцы, люди простые – никогда не отказываем фанатам в фотографии 😁🤪»
19 декабря, 14:16Фото
Бублик пришел на матч баскетбольного «Зенита» в Санкт-Петербурге
13 декабря, 10:43
Алькарас сыграл в теннис с Роналдо в Майами
9 декабря, 08:38Видео
Азаренко сфотографировалась с Рикельме на матче «Бока Хуниорс»
1 декабря, 10:01Фото
Анастасия Потапова: «Грикспору нравится «Спартак». Мы начали общаться, в принципе, из-за этого»
30 ноября, 06:48
Надалю вручили награду Dimoni d’Honor от «Мальорки»
29 ноября, 20:21Фото
Первой ракетке мира Алькарасу подарили джерси «Майами»
27 ноября, 12:56
Фриц посетил этап «Формулы-1» в Лас-Вегасе
23 ноября, 20:11Фото
Соболенко встретилась с Роналдо
23 ноября, 12:24Фото
Шнайдер сфотографировалась с Дзюбой в самолете
21 ноября, 21:05Фото