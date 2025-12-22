Бублик об итоговом турнире: «Они хотят показать, что у них организация намного лучше, но я не увидел колоссальной разницы с другими турнирами»

Александр Бублик сравнил организацию итогового турнира ATP с другими турнирами.

Александр Бублик поделился мнением об итоговом турнире ATP. В этом году казахстанец был первым запасным.

«Это был приятный опыт. К сожалению, не получилось сыграть, но, может быть, у меня будут еще шансы. Но так для истории, для собственного результата... Ты ставишь какие-то цели и думаешь: «Окей, наверное, это недостижимо» И вот я был девятым, первым запасным. Почему бы не попробовать туда попасть, если будет такая возможность?

Не могу сказать, что этот турнир чем-то отличается. Просто меньше людей. Меньше игроков, но больше людей, давайте так скажем. Они хотят показать, что [у них] организация намного лучше, но я, например, не увидел никакой колоссальной разницы с турнирами «Большого шлема», «Мастерсами» или ATP 500, 250. Такой же турнир, как и другие», – рассказал Бублик телеграм-каналу First&Red.