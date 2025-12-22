ATP предлагает турнирам категории 250 и 500 выкупить их лицензии в пользу «Мастерса» в Саудовской Аравии (Blick)
ATP разослала письмо организатором турниров категории 250 и 500 с предложением о выкупе лицензий в пользу турнира «Мастерса» в Саудовской Аравии. Тур планирует выкупить несколько лицензий на деньги, полученные от сделки с Саудовской Аравией. Об этом сообщает Blick.
Напомним, десятый «Мастерс» появится в календаре в 2028-м.
Организаторы турниров в Базеле, Женеве и Гштааде уже сообщили, что ответили отказом.
Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: Blick
