ATP предлагает турнирам категории 250 и 500 выкупить их лицензии в пользу «Мастерса» в Саудовской Аравии (Blick)

ATP предлагает турнирам категории 250 и 500 выкупить их лицензии (Blick).

ATP разослала письмо организатором турниров категории 250 и 500 с предложением о выкупе лицензий в пользу турнира «Мастерса» в Саудовской Аравии. Тур планирует выкупить несколько лицензий на деньги, полученные от сделки с Саудовской Аравией. Об этом сообщает Blick.

Напомним, десятый «Мастерс» появится в календаре в 2028-м.

Организаторы турниров в Базеле, Женеве и Гштааде уже сообщили, что ответили отказом.