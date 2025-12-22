  • Спортс
  • Теннис
  • Новости
  • ATP предлагает турнирам категории 250 и 500 выкупить их лицензии в пользу «Мастерса» в Саудовской Аравии (Blick)
0

ATP предлагает турнирам категории 250 и 500 выкупить их лицензии в пользу «Мастерса» в Саудовской Аравии (Blick)

ATP предлагает турнирам категории 250 и 500 выкупить их лицензии (Blick).

ATP разослала письмо организатором турниров категории 250 и 500 с предложением о выкупе лицензий в пользу турнира «Мастерса» в Саудовской Аравии. Тур планирует выкупить несколько лицензий на деньги, полученные от сделки с Саудовской Аравией. Об этом сообщает Blick.

Напомним, десятый «Мастерс» появится в календаре в 2028-м.

Организаторы турниров в Базеле, Женеве и Гштааде уже сообщили, что ответили отказом.

Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: Blick
logoATP
Саудовская Аравия
logoGeneva Open
logoSwiss Open Gstaad
logoSwiss Indoors Basel
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
Главные новости
Медведев сыграет на турнире в Роттердаме в 2026-м
43 минуты назад
Бублик об итоговом турнире: «Они хотят показать, что у них организация намного лучше, но я не увидел колоссальной разницы с другими турнирами»
52 минуты назад
Впервые с 2008-го года только три игрока входили в топ-3 рейтинга ATP на протяжении сезона
сегодня, 13:23
Стефанос Циципас: «Чай – это новелла. Кофе – это твит»
сегодня, 12:25
Бартоли о прекращении работы Алькараса и Ферреро: «Карлос добавил много выставочных матчей, с чем был не согласен тренер»
сегодня, 10:56
Рублев, Бублик и Рууд сыграют на выставочном турнире UTS в Ниме
сегодня, 10:09
Джокович потренировался с Казо в Дубае
сегодня, 09:24Видео
Сегодня день рождения Каспера Рууда и Джека Дрэйпера
сегодня, 08:39
Алькарас сделал татуировку статуи Свободы и Бруклинского моста
сегодня, 07:03Фото
Хиджиката, Хон и Гибсон сыграют на Australian Open по wild card
сегодня, 06:34
Ко всем новостям
Последние новости
Тюкавин выложил фото с Синнером: «Мы, динамовцы, люди простые – никогда не отказываем фанатам в фотографии 😁🤪»
19 декабря, 14:16Фото
Бублик пришел на матч баскетбольного «Зенита» в Санкт-Петербурге
13 декабря, 10:43
Алькарас сыграл в теннис с Роналдо в Майами
9 декабря, 08:38Видео
Азаренко сфотографировалась с Рикельме на матче «Бока Хуниорс»
1 декабря, 10:01Фото
Анастасия Потапова: «Грикспору нравится «Спартак». Мы начали общаться, в принципе, из-за этого»
30 ноября, 06:48
Надалю вручили награду Dimoni d’Honor от «Мальорки»
29 ноября, 20:21Фото
Первой ракетке мира Алькарасу подарили джерси «Майами»
27 ноября, 12:56
Фриц посетил этап «Формулы-1» в Лас-Вегасе
23 ноября, 20:11Фото
Соболенко встретилась с Роналдо
23 ноября, 12:24Фото
Шнайдер сфотографировалась с Дзюбой в самолете
21 ноября, 21:05Фото