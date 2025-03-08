Сегодня 35-летие Петры Квитовой

Сегодня 35 лет исполняется экс-второй ракетке мира Петре Квитовой.

Профессионал с 2006-го, Квитова обладательница 31 титула уровня тура, в том числе двух – на «Уимблдоне» (2011, 2014) и одного – на итоговом турнире WTA (победила в свой дебют в 2011-м, что, кроме нее, удавалось только Серене Уильямс и Марии Шараповой). По количеству титулов идет второй среди действующих теннисисток, по призовым (свыше 37 млн долларов) – шестой за всю историю.

Шестикратная обладательница Кубка Федерации в составе сборной Чехии, бронзовый призер Олимпиады в Рио в одиночке, чемпионка Кубка Хопмана-2012.

В конце 2016-го пережила нападение в своей квартире в Чехии, в результате чего получила серьезное ножевое ранение левой ладони и не выступала полгода.

В июле 2024-го Квитова родила сына Петра. В феврале этого года она вернулась в тур после декрета.

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