Джокович объяснил видео, на котором он хромал в аэропорту в Дохе

Новак Джокович рассказал, что у него нет травм перед турниром в Индиан-Уэллс.

Серба попросили прокомментировать видео, на котором он хромал в Дохе .

«Да, я видел то видео. Там, кстати, было кое-что совершенно другое – не травма. Травма уже позади. Надеюсь. У меня не было никаких проблем перед турниром в Дохе, и после турнира все было в полном порядке. Как и во время подготовки к Индиан-Уэллс.

Было неловко смотреть это видео – я хромал, потому что очень сильно ударил себя по голени. Было очень рано – 4 или 5 утра. Но я просто случайно себя ударил – а люди связали это с травмой и подумали, что у меня проблемы.

Короче, я хорошо себя чувствую. Впервые за 6 лет сыграю Солнечный дубль – Индиан-Уэллс и Майами. У меня не было успехов на этих турнирах с 2016-го или 2017-го, я не мог найти свою игру.

И я уже не стану моложе – это я знаю. Но я хочу пройти далеко по турниру. По-моему, я правильно подготовился, показывал хорошую игру.

Посмотрим. Посмотрим, как далеко я смогу пройти», – сказал Джокович на пресс-конференции.