Зверев о неудачах на турнирах в Латинской Америке: «Может быть, ехать туда все же было ошибкой»
Он рано проиграл в Буэнос-Айресе, Рио и Акапулько.
«Южноамериканская серия получилась для меня жесткой. Я болел две из трех недель, и это не очень здорово.
Но я хотел поехать на грунт, хотел сыграть эту серию турниров. Я слышал о ней много хорошего, так что хотел это один раз испытать.
В Буэнос-Айресе я отравился. В Рио я был близок к победе, но было очень жарко и очень влажно. Очень сложные условия.
Играл я тоже не очень здорово. Может быть, ехать туда все же было ошибкой – особенно после выхода в финал Australian Open. Может быть, стоило чуть дольше остаться на харде. Но я хотел поехать на грунт и как можно раньше найти игру на нем. Потому что исторически я хорошо играю на грунте, но первые две-три недели играю ужасно и проигрываю.
Я хотел пройти этот этап и, может быть, найти ритм на этом покрытии и лучше подготовиться к «Ролан Гаррос», – сказал Зверев на пресс-конференции в Индиан-Уэллс.
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