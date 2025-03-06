Зверев о новом покрытии в Индиан-Уэллс: «Я четыре дня тут тренировался и не заметил»

Александр Зверев не заметил смены покрытия на турнире в Индиан-Уэллс.

С этого года оно такое же, как на «Мастерсе» в Майами.

– Как вам новые корты?

– Новые корты?

– Да, покрытие обновили.

– Здесь новое покрытие?

– Да.

– Честно говоря, я не чувствую разницы. Я четыре дня тут тренировался и не заметил. Ничего об этом не знал, – сказал Зверев на пресс-конференции.