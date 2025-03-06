Зверев о новом покрытии в Индиан-Уэллс: «Я четыре дня тут тренировался и не заметил»
Александр Зверев не заметил смены покрытия на турнире в Индиан-Уэллс.
С этого года оно такое же, как на «Мастерсе» в Майами.
– Как вам новые корты?
– Новые корты?
– Да, покрытие обновили.
– Здесь новое покрытие?
– Да.
– Честно говоря, я не чувствую разницы. Я четыре дня тут тренировался и не заметил. Ничего об этом не знал, – сказал Зверев на пресс-конференции.
Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: Спортс’‘
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