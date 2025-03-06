Сын Азаренко оценил ее победу в 1-м круге в Индиан-Уэллс: «3,5 с минусом за прием подачи»

Виктория Азаренко позвала 8-летнего сына Лео на интервью на корте в Индиан-Уэллс.

Белоруска вышла во второй круг, обыграв Клэрви Нгунуэ 6:4, 7:6(7).

– Какую бы оценку игре мамы сегодня ты бы поставил?

– Три с половиной с минусом за прием подачи (улыбается).

– А какая шкала?

– Три с половиной из четырех.

Азаренко также рассказала, почему Лео сейчас находится с ней.

– Он хотел приехать на этот турнир. Каждый раз он в предвкушении, говорит: «Я тоже хочу поехать в Калифорнию!» (Лео смеется) Он сейчас пропускает школу, поэтому я извиняюсь перед его учителями, но нам пришлось пойти на некоторые жертвы.