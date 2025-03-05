  • Спортс
  • Теннис
  • Новости
  • Медведев о неудачном начале сезона: «Я хорошо играл в Дохе и Дубае. Результаты придут»
8

Медведев о неудачном начале сезона: «Я хорошо играл в Дохе и Дубае. Результаты придут»

Даниил Медведев прокомментировал неудачное начало сезона.

В этом сезоне баланс россиянина 8:5, он ни разу не проходил дальше 1/2 финала.

– Дань, давай про сезон. Мы сравнивали в эфирах твои предыдущие сезоны, прошлый и позапрошлый. Сейчас как-то не укладывается в голове, когда смотришь на твои результаты. А у тебя как с этим?

– Ну, действительно, это как бы в каком-то смысле раздражает, но теннис такой спорт, что выбора нет, нужно идти дальше. Суть в том, что при этом каждый турнир я играл лучше и лучше. Реально, это факт. В Дохе и Дубае вообще играл хорошо. В Дохе не повезло, отравился. В Дубае не повезло с матчем (смеется). Никакого отравления не было, но матч такой был, конечно, близкий. И если я смогу продолжать работать, увеличивать, повышать уровень от турнира к турниру, то результаты придут. Я это доказывал много раз в своей карьере, поэтому это раздражает, но я смогу это побороть. Вопрос – когда, это никогда неизвестно.

– А вот когда ты говоришь в интервью: «Вот это мой уровень, я сейчас там достиг такого-то уровня, мне нужно прибавить», что ты имеешь в виду? Можно расшифровать это слово?

– Да, это, наверное, разговор не на одну минуту, но это, в принципе, что ты начинаешь понимать, в какие моменты матча, что ты хочешь сделать. То есть ты выходишь на корт, когда немножко потерял уверенность, ты начинаешь нервничать.

Окей, у тебя брейк-пойнт: хочу ли я атаковать или защищаться? Почему я хочу это делать, из-за соперника? Ты это немножко теряешь. И в Дубае и Дохе я как раз это нашел. То есть я понимал во время матча, что хочу делать, в какой момент, куда я хочу положить мяч, в какую часть корта. И у меня это все получалось, немножко не повезло. И как бы я говорю – если я это заново найду, эти там полпроцента мне осталось, то пойдут и победы, и все такое, – сказал Медведев в интервью Софье Тартаковой для канала «Больше!»

Медведев ненавидел корты в Индиан-Уэллс – и их поменяли. Какими они стали?

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: ютуб-канал «Больше!»
logoATP
logoBNP Paribas Open
logoДаниил Медведев
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
Материалы по теме
Медведев о покрытии в Индиан-Уэллс: «Мы с тренером смеемся, что если на этот корт упасть, сразу в больницу надо ехать»
2вчера, 13:41
Даниил Медведев: «Пусть начало сезона было не таким, как обычно, но я постараюсь выиграть титул в Индиан-Уэллс»
7вчера, 11:55
Медведев о новом покрытии в Индиан-Уэллс: «Корты как будто даже медленнее, чем раньше. Очень медленные»
20вчера, 05:52
Главные новости
Умер 19-кратный чемпион «Больших шлемов» Фред Столл
сегодня, 08:20
Радукану будет работать с бывшим тренером Касаткиной и Кудерметовой
1сегодня, 07:47
Дрэйпер о дисквалификации Синнера: «Он точно вернется еще сильнее. Я всегда старался его поддержать, говорил, что он очень меня вдохновляет»
6сегодня, 07:22
Осорио о победе над Осакой: «Не могу поверить, что я выиграла. Зрители болели за нее, но я наслаждалась атмосферой и это мне помогло»
1сегодня, 06:45
Сын Азаренко оценил ее победу в 1-м круге в Индиан-Уэллс: «3,5 с минусом за прием подачи»
1сегодня, 06:28
Мирра Андреева о паре со Шнайдер: «В Дубае мы не играли не потому, что решили отдохнуть, а потому что забыли заявиться»
7сегодня, 06:25
Зверев о неудачах на турнирах в Латинской Америке: «Может быть, ехать туда все же было ошибкой»
2сегодня, 06:18
Бублик проиграл четвертый матч подряд
4сегодня, 06:09
Индиан-Уэллс (ATP). Сафиуллин, Нисикори вышли во 2-й круг, Бублик выбыл
7сегодня, 05:58
Фриц о Рыбакиной: «Ищу напарницу на US Open, а она сказала, что хочет»
7сегодня, 05:56
Ко всем новостям
Последние новости
Делрей-Бич (ATP). Тьен, Опелка, Давидович-Фокина, Норри, Накашима, Нишиока вышли во 2-й круг, Нисикори, Шевченко, Попко выбыли
12 февраля, 17:30
Паолини сходила на матч «Милана» в Кубке Италии. Ей вручили футболку с 10-м номером
106 февраля, 08:13Фото
Дзюба о фото с Хачановым из Дубая: «Выиграли всех🤪»
113 февраля, 16:30Фото
Свитолина впервые с 2022-го проиграла россиянке
1030 января, 17:09
Сетка Australian Open-2025
124 января, 20:23
Тренер «Ювентуса» Мотта пришел на матч Зверева и Фрица на итоговом
716 ноября 2024, 14:49Фото
Пирло пришел на матч Синнера и Фрица на итоговом
312 ноября 2024, 20:35Фото
Кьеллини пришел на матч Синнера и де Минаура на итоговом
10 ноября 2024, 21:03Фото
Начало матча Рублева и Шелтона задержалось из-за дымовой машины. Шелтон разгонял дым полотенцем
425 октября 2024, 14:11Фото
Стокгольм (ATP). Вавринка, Берреттини, Давидович-Фокина, Харри, Сонего, Дьере вышли во 2-й круг, Котов, Норри, Борг выбыли
516 октября 2024, 13:15