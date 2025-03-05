Медведев о неудачном начале сезона: «Я хорошо играл в Дохе и Дубае. Результаты придут»

Даниил Медведев прокомментировал неудачное начало сезона.

В этом сезоне баланс россиянина 8:5, он ни разу не проходил дальше 1/2 финала.

– Дань, давай про сезон. Мы сравнивали в эфирах твои предыдущие сезоны, прошлый и позапрошлый. Сейчас как-то не укладывается в голове, когда смотришь на твои результаты. А у тебя как с этим?

– Ну, действительно, это как бы в каком-то смысле раздражает, но теннис такой спорт, что выбора нет, нужно идти дальше. Суть в том, что при этом каждый турнир я играл лучше и лучше. Реально, это факт. В Дохе и Дубае вообще играл хорошо. В Дохе не повезло, отравился. В Дубае не повезло с матчем (смеется) . Никакого отравления не было, но матч такой был, конечно, близкий. И если я смогу продолжать работать, увеличивать, повышать уровень от турнира к турниру, то результаты придут. Я это доказывал много раз в своей карьере, поэтому это раздражает, но я смогу это побороть. Вопрос – когда, это никогда неизвестно.

– А вот когда ты говоришь в интервью: «Вот это мой уровень, я сейчас там достиг такого-то уровня, мне нужно прибавить», что ты имеешь в виду? Можно расшифровать это слово?

– Да, это, наверное, разговор не на одну минуту, но это, в принципе, что ты начинаешь понимать, в какие моменты матча, что ты хочешь сделать. То есть ты выходишь на корт, когда немножко потерял уверенность, ты начинаешь нервничать.

Окей, у тебя брейк-пойнт: хочу ли я атаковать или защищаться? Почему я хочу это делать, из-за соперника? Ты это немножко теряешь. И в Дубае и Дохе я как раз это нашел. То есть я понимал во время матча, что хочу делать, в какой момент, куда я хочу положить мяч, в какую часть корта. И у меня это все получалось, немножко не повезло. И как бы я говорю – если я это заново найду, эти там полпроцента мне осталось, то пойдут и победы, и все такое, – сказал Медведев в интервью Софье Тартаковой для канала «Больше!»

Медведев ненавидел корты в Индиан-Уэллс – и их поменяли. Какими они стали?