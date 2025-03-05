Даниил Медведев: «Пусть начало сезона было не таким, как обычно, но я постараюсь выиграть титул в Индиан-Уэллс»

Даниил Медведев поделился настроем на «Мастерс» в Индиан-Уэллс.

На пресс-конференции его спросили, переживает ли он из-за текущих результатов с учетом прошлых.

– Меня раздражает, что я не могу не только играть на прежнем уровне, но и не достигать тех же результатов, что и раньше. В то же время теннис – это такой спорт, где ты всегда продолжаешь идти вперед и работать. Как я уже говорил, мой уровень становился лучше.

Я сказал это после матча против Тэллона в Дубае. Мне кажется, в этом году у меня было три матча, где игра шла на равных и могла завершиться в мою пользу, но этого не случилось. Соперники играли хорошо или что-то другое – не думаю, что был хоть один матч, когда удача наоборот оказалась на моей стороне при 7:6 в третьем сете или что-то вроде того. Но такой матч точно когда-нибудь случится по ходу сезона, и в этот момент ситуация изменится.

Нужно идти дальше. Пусть начало сезона было не таким, как обычно, но я постараюсь выиграть титул здесь, в Индиан-Уэллс. Если не получится, то в Майами. Если и там нет, тогда на грунте. Ты просто идешь дальше, продолжаешь работать. Как я уже сказал, меня это раздражает, но я просто буду идти дальше, – сказал Медведев.

Медведев ненавидел корты в Индиан-Уэллс – и их поменяли. Какими они стали?