Медведев о новом покрытии в Индиан-Уэллс: «Корты как будто даже медленнее, чем раньше. Очень медленные»
Даниил Медведев прокомментировал смену покрытия в Индиан-Уэллс.
С этого года турнир проводится на новом покрытии – таком же, как на «Мастерсе» в Майами.
«Мне нравится Индиан-Уэллс, сейчас мне даже нравятся корты. Но они как будто даже медленнее, чем раньше. Очень медленные.
Не знаю, что думают другие игроки. К тому же у меня было всего два дня на фоне акклиматизации. Так что я могу заблуждаться. Пока не могу ничего точно сказать.
Посмотрим, какой будет скорость корта во время турнира. Пока что я не заметил разницы. И сегодня я случайно уронил ракетку на корт с небольшой высоты – и намотка была разодрана. Потому что корт очень шершавый. А когда он шершавый, он медленный», – сказал Медведев на пресс-конференции перед турниром.
Опубликовал: Павел Ниткин
Источник: Спортс’‘
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