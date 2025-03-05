Медведев о новом покрытии в Индиан-Уэллс: «Корты как будто даже медленнее, чем раньше. Очень медленные»

Даниил Медведев прокомментировал смену покрытия в Индиан-Уэллс.

С этого года турнир проводится на новом покрытии – таком же, как на «Мастерсе» в Майами.

«Мне нравится Индиан-Уэллс, сейчас мне даже нравятся корты. Но они как будто даже медленнее, чем раньше. Очень медленные.

Не знаю, что думают другие игроки. К тому же у меня было всего два дня на фоне акклиматизации. Так что я могу заблуждаться. Пока не могу ничего точно сказать.

Посмотрим, какой будет скорость корта во время турнира. Пока что я не заметил разницы. И сегодня я случайно уронил ракетку на корт с небольшой высоты – и намотка была разодрана. Потому что корт очень шершавый. А когда он шершавый, он медленный», – сказал Медведев на пресс-конференции перед турниром.