Медведев о покрытии в Индиан-Уэллс: «Мы с тренером смеемся, что если на этот корт упасть, сразу в больницу надо ехать»

Даниил Медведев назвал «наждачкой» покрытие на «Мастерсе» в Индиан-Уэллс.

С этого года турнир проводится на новом покрытии – таком же, как на «Мастерсе» в Майами.

– Корты, ты у нас специалист по покрытиям. Здесь много было разговоров, сейчас вроде бы их немножко ускорили, правда, нет?

– У меня второй день, поэтому все, что я говорю, я не уверен, что я говорю правильные вещи, потому что посмотрим [что будет] во время турнира. Но я поговорил с другими некоторыми игроками. Всем кажется, что оно как было, так и осталось, то есть другое покрытие, но оно все равно очень шершавое.

У меня сегодня на тренировке ракетка упала с очень низкой высоты. И упала на ручку – и ручку все, менять надо. Мы с тренером смеемся, что если на этот корт упасть самому, сразу в больницу надо ехать. Покрытие очень шершавое.

– Наждачка, да?

– Да-да, наждачка, и вроде со всеми, с кем говорил, оно кажется очень медленным. Но ничего – я уже научился тут играть, буду стараться, – сказал Медведев в интервью Софье Тартаковой для канала «Больше!»

Медведев ненавидел корты в Индиан-Уэллс – и их поменяли. Какими они стали?