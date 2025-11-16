Муратоглу о финале итогового: «Алькарас играл здесь не особо хорошо. У Синнера есть явное преимущество»

Муратоглу прокомментировал предстоящий финал итогового турнира ATP.

Патрик Муратоглу высказал мнение о предстоящем финале итогового турнира в Турине.

Сегодня Карлос Алькарас и Янник Синнер разыграют титул в 20:00 мск.

«Карлос против Яннника – это финал мечты. Два лучших теннисиста в мире. Кто выиграет? Я бы сказал, что у Янника есть явное преимущество.

Во-первых, сейчас он показывает невероятный уровень. Во-вторых, он замечательно играет в помещении. В-третьих, у него вернулась подача. На US Open ее качество немного упало, а сейчас все вернулось обратно – это очень важно, особенно в зале.

Карлос Алькарас играл здесь не особо хорошо. Крытые корты не очень ему подходят, и так было всегда. Мне кажется, он может хорошо играть на всех покрытиях, но именно это не его лучшее. Поэтому у Янника есть преимущество.

Но надо быть осторожным. Карлоса нельзя сбрасывать со счетов во время важных матчей. Он всегда показывает хорошую игру, поэтому я думаю, что матч будет напряженным, но небольшое преимущество я отдаю Яннику».