Гауфф о ребрендинге WTA: «Мне кажется, хорошо бы работал совместный контент с ATP. Я бы хотела видеть больше такого»

Коко Гауфф высказалась о ребрендинге WTA.

– WTA проводит масштабный ребрендинг. Что вы надеетесь увидеть в этой новой итерации?

– Я думаю, контент в соцсетях. Конечно, я сама много времени провожу в соцсетях – в основном в тиктоке, поэтому слежу за трендами, которые используются в других видах спорта. Знаю, что у WTA есть план, и они запрашивают обратную связь. Это главное, что я заметила.

Лично я не смотрю телевизор. Я в этом не разбираюсь, в отличие от тиктока. Жду больше тиктоков просто про взаимодействие игроков. Жду совместного контента. Мне кажется, хорошо бы работал совместный контент с ATP. Я бы хотела видеть больше такого, – сказала Гауфф на пресс-конференции.