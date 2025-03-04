Бадоса снялась с выставочного турнира микстов в Индиан-Уэллс. Циципас сыграет с другой партнершей
Паула Бадоса снялась с сегодняшнего выставочного турнира микстов в Индиан-Уэллс.
Стефанос Циципас сыграет с другой партнершей, имя которой объявят позднее.
На прошлой неделе испанка снялась из-за травмы спины с четвертьфинала в Мериде, взяв у Дарьи Сэвилл первый сет.
Напомним, на турнире микстов также выступят Ига Швентек и Хуберт Хуркач, Елена Рыбакина и Тэйлор Фриц, Жасмин Паолини и Лоренцо Музетти, Мэдисон Киз и Томми Пол, Мария Саккари и Каспер Рууд, Эмма Наварро и Бен Шелтон, Кэти Болтер и Алекс де Минаур.
Опубликовала: Любовь Энина
Источник: @BNPPARIBASOPEN
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