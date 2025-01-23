Циципас – Бадосе: «Ты не просто играешь в теннис. Ты играешь в жизнь – и выигрываешь везде»
Стефанос Циципас отреагировал на пост Паулы Бадосы.
Испанка уступила в полуфинале Australian Open и опубликовала текст с размышлениями о жизни и результатах.
«Ты не просто играешь в теннис. Ты играешь в жизнь – и выигрываешь везде. ❤️», – прокомментировал грек.
Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: @paulabadosa
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