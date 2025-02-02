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Циципас о советах, которые давал Бадосе на Australian Open: «Пытаюсь помочь ей выйти из зоны комфорта и стать опаснее на корте»

Стефанос Циципас высказался о выступлении своей девушки Паулы Бадосы в Австралии.

Испанка дошла до полуфинала, по ходу турнира обыграв третью ракетку мира Коко Гауфф.

«Ее успех меня мотивирует. Он был впечатляющим и заслуженным.

После ее выступления я подумал: «Если она может, то почему не могу я?» У меня такой настрой. По ходу ее пути в полуфинал «Большого шлема» я сделал много выводов. Для меня честь, что я дал ей несколько небольших советов, которые помогли ей на пути к полуфиналу. Она разрешила мне давать любые комментарии и советы.

Давая советы, я узнал кое-что о своем теннисе, восприятии корта и подходе к игре. Это подталкивает меня вперед.

Во время турнира у нас были серьезные разговоры. Я проявлял строгость, потому что не хотел быть излишне мягким. В таких обстоятельствах она научилась играть по-своему. У нее огромный потенциал, который она может реализовать и еще лучше раскрыть свою теннисную индивидуальность.

Мне кажется, что в прошлом были моменты, когда она играла не так хорошо, как могла бы. Она просто не осознавала этого, потому что была в зоне комфорта. Но я пытаюсь помочь ей выйти из зоны комфорта и стать опаснее на корте.

Меня вдохновляет, как она воплощает задуманное, потому что это показывает мне, как поступать, когда я сам в подобном положении. Она очень уважает мое мнение. Я очень рад, что у меня отношения, в которых можно делиться идеями, выходя на совсем другой уровень.

Во время Australian Open я так много тренировался и сыграл столько сетов. Я хорошо отдыхал, и теперь я готов. Я чувствую себя свежим. Я рад, что я в отличной форме, потому что в последние месяцы много работал над физподготовкой. В плане тенниса я тоже на нужном уровне. Осталось только показать результат».

Опубликовала: Любовь Энина
Источник: официальный сайт ATP
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