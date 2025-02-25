Циципас и Бадоса планируют сыграть микст на US Open
Стефанос Циципас и Паула Бадоса планируют сыграть микст на US Open.
Об этом грек рассказал на пресс-конференции в Дубае.
«Она партнерша, с которой я бы всегда играл. Нет других теннисисток, с которыми я бы хотел сыграть микст. Я всегда рассматриваю этот вариант и всегда хочу сыграть с ней на одном корте», – сказал Циципас.
Напомним, в этом году US Open проведет микст в новом формате. Турнир продлится два дня и пройдет еще до начала одиночной сетки. Сеты во всех матчах, кроме финала, сократят до четырех выигранных геймов.
Опубликовала: Любовь Энина
Источник: Tennis
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