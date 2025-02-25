Циципас и Бадоса планируют сыграть микст на US Open

Стефанос Циципас и Паула Бадоса планируют сыграть микст на US Open.

Об этом грек рассказал на пресс-конференции в Дубае.

«Она партнерша, с которой я бы всегда играл. Нет других теннисисток, с которыми я бы хотел сыграть микст. Я всегда рассматриваю этот вариант и всегда хочу сыграть с ней на одном корте», – сказал Циципас.

Напомним, в этом году US Open проведет микст в новом формате. Турнир продлится два дня и пройдет еще до начала одиночной сетки. Сеты во всех матчах, кроме финала, сократят до четырех выигранных геймов.