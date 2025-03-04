Дьере о титуле в Сантьяго: «Дойдя до 1/4, я обеспечил себе место в основной сетке «Ролан Гаррос». Все, что произошло дальше, было просто бонусом»

Ласло Дьере рассказал, через какие трудности прошел перед титулом в Сантьяго.

29-летний серб выиграл турнир впервые с 2020 года. На этой неделе он 74-я ракетка мира.

«Я начал сомневаться в себе. Пару раз я думал, что, возможно, конец карьеры ближе, чем я предполагал. Я всегда хотел играть до 35-36 лет, но в этом засомневался.

Восстановление [после травм] было нелегким – и не только из-за проблем с локтем. Каждый раз, когда я выходил на корт, у меня болело что-то новое. Пару раз я травмировался, а теперь пришел этот титул – я его не ожидал. Это был сюрприз.

Облегчением стало то, что я хорошо выступил в Буэнос-Айресе, выигрывал матчи и вернулся в топ-100. Я не был уверен, что смогу это сделать. Дойдя до четвертьфинала в Сантьяго, я обеспечил себе место в основной сетке «Ролан Гаррос». Все, что произошло дальше, было просто бонусом».