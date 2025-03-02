Махач после победы в Акапулько: «Две недели назад сказал тренеру, что иногда мне сложно играть важные матчи и я не знаю, как с этим справляться»

Томаш Махач поделился эмоциями от первого титула ATP.

В финале в Акапулько чех обыграл Алехандро Давидовича-Фокина (7:6(6), 6:2).

«Чувствую облегчение, потому что неделя была сложной. Особенно с такой формой, как сейчас, мне не нравится идея проиграть финал. Я очень рад, что получилось выиграть, потому что Алехадро был очень, очень хорошо. Это было тяжелое сражение.

Я очень хорошо подавал. Если бы не подача, мы вряд ли бы сыграли только два сета.

Две недели назад я сказал тренеру, что иногда мне сложно играть важные матчи и я не знаю, как с этим справляться… Так что теперь постараюсь говорить [об этом] чаще (смеется).

Я отпраздную победу с семьей. Сейчас я постараюсь восстановиться к «Мастерсу» в Индиан-Уэллс, потому что мне кажется, что я немного травмировался, но, надеюсь, у меня нет ничего серьезного. Мне нужно проделать некоторую работу, а потом я буду праздновать».