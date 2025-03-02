Давидович-Фокина – Махачу после финала в Акапулько: «Поздравляю с первым титулом. Не знаю, что ты сейчас чувствуешь, потому что у меня его нет»
Алехандро Давидович-Фокина поздравил Томаша Махача с победой в Акапулько.
Испанец проиграл ему со счетом 6:7(6), 2:6. Баланс Давидовича-Фокина в финалах стал 0:3.
«Поздравляю с первым титулом. Не знаю, что ты сейчас чувствуешь, потому что у меня его нет. Но, конечно, это должно потрясающе ощущаться. Я поздравляю тебя и твою команду», – сказал 48-я ракетка мира во время церемонии награждения.
Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: Спортс’’
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