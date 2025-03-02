Давидович-Фокина – Махачу после финала в Акапулько: «Поздравляю с первым титулом. Не знаю, что ты сейчас чувствуешь, потому что у меня его нет»

Алехандро Давидович-Фокина поздравил Томаша Махача с победой в Акапулько.

Испанец проиграл ему со счетом 6:7(6), 2:6. Баланс Давидовича-Фокина в финалах стал 0:3.

«Поздравляю с первым титулом. Не знаю, что ты сейчас чувствуешь, потому что у меня его нет. Но, конечно, это должно потрясающе ощущаться. Я поздравляю тебя и твою команду», – сказал 48-я ракетка мира во время церемонии награждения.