24-летний Махач выиграл первый титул в карьере

24-летний Томаш Махач впервые выиграл титул на уровне основного тура.

25-я ракетка мира в финале ATP 500 в Акапулько победил 48-ю ракетку Алехандро Давидовича-Фокину – 7:6(6), 6:2.

Это был второй финал для чеха – в прошлом году в мае в Женеве он впервые дошел до этой стадии, но уступил титул Касперу Рууду (5:7, 3:6).

В обновленном рейтинге Махач впервые войдет в топ-20 и станет 20-й ракеткой мира.