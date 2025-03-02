24-летний Махач выиграл первый титул в карьере
24-летний Томаш Махач впервые выиграл титул на уровне основного тура.
25-я ракетка мира в финале ATP 500 в Акапулько победил 48-ю ракетку Алехандро Давидовича-Фокину – 7:6(6), 6:2.
Это был второй финал для чеха – в прошлом году в мае в Женеве он впервые дошел до этой стадии, но уступил титул Касперу Рууду (5:7, 3:6).
В обновленном рейтинге Махач впервые войдет в топ-20 и станет 20-й ракеткой мира.
Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: Спортс’’
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