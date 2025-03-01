Циципас вернется в топ-10 впервые с июня 2024-го
Стефанос Циципас вернется в топ-10 впервые с июня прошлого года.
В обновленном рейтинге чемпион ATP 500 в Дубае станет девятой ракеткой мира. Грек поднимется на две строчки.
Циципас покинул десятку сильнейших после «Ролан Гаррос».
Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: Спортс’’
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