Циципас вернется в топ-10 впервые с июня 2024-го

Стефанос Циципас вернется в топ-10 впервые с июня прошлого года.

В обновленном рейтинге чемпион ATP 500 в Дубае станет девятой ракеткой мира. Грек поднимется на две строчки. Циципас покинул десятку сильнейших после «Ролан Гаррос».