Циципас впервые с апреля 2024-го вышел в финал
Стефанос Циципас вышел в финал турнира в Дубае.
Он обыграл Тэллона Грикспора 6:4, 6:4.
Грек вышел в полуфинал впервые с апрельского турнира в Барселоне.
Два предыдущих раза, когда Циципас участвовал в турнире в Дубае, он тоже добирался до финала: в 2019-м проиграл Роджеру Федереру, в 2020-м – Новаку Джоковичу.
Для Циципаса это будет 30-й финал уровня ATP, в том числе 12-й категории ATP 500 (11 предыдущих он проиграл).
Завтра он поборется с Феликсом Оже-Альяссимом, у которого ведет в личных встречах 6:3. В случае победы Циципас вернется в топ-10.
Опубликовала: Любовь Энина
Источник: Спортс’’
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