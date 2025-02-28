Циципас впервые с апреля 2024-го вышел в финал

Стефанос Циципас вышел в финал турнира в Дубае.

Он обыграл Тэллона Грикспора 6:4, 6:4.

Грек вышел в полуфинал впервые с апрельского турнира в Барселоне.

Два предыдущих раза, когда Циципас участвовал в турнире в Дубае, он тоже добирался до финала: в 2019-м проиграл Роджеру Федереру, в 2020-м – Новаку Джоковичу.

Для Циципаса это будет 30-й финал уровня ATP, в том числе 12-й категории ATP 500 (11 предыдущих он проиграл).

Завтра он поборется с Феликсом Оже-Альяссимом, у которого ведет в личных встречах 6:3. В случае победы Циципас вернется в топ-10.