Циципас о философских твитах: «Я пишу их сам. Они показывают, как я вижу мир. В нашей жизни необходим юмор»

Стефанос Циципас объяснил, для чего публикует твиты с мыслями и шутками.

– Вы иногда публикуете посты с различными философскими цитатами. У вас есть некий контент-план или вы это делаете, просто когда мысль приходит на ум? И придумываете ли вы их сами или используете какой-то сборник цитат?

– Нет-нет, я пишу их сам. Обычно я это делаю, когда у меня есть немного свободного времени, когда я не так сильно вовлечен в тренировки и соблюдение режима. У нас бывают дни, когда можно полежать на диване и немного расслабиться. Думаю, тогда у меня может появиться вдохновение.

Мне просто нравится иногда писать эти маленькие тексты или фразы, потому что это открывает мое восприятие мира, показывает, как я вижу мир. Я также хочу добавлять туда юмор, потому что, я думаю, юмор необходим в нашей жизни. Так что это важно для меня, – цитирует Циципаса «Чемпионат».