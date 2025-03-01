Бадоса снялась из-за травмы спины с 1/4 финала в Мериде, выиграв первый сет 6:1
Паула Бадоса не смогла доиграть четвертьфинал в Мериде из-за травмы спины.
11-я ракетка мира отказалась от продолжения встречи с Дарьей Сэвилл при счете 6:1, 3:5.
Бадоса снялась по ходу матча впервые с октября прошлого года.
Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: @TennisChannel
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