Бадоса снялась из-за травмы спины с 1/4 финала в Мериде, выиграв первый сет 6:1

Паула Бадоса не смогла доиграть четвертьфинал в Мериде из-за травмы спины.

11-я ракетка мира отказалась от продолжения встречи с Дарьей Сэвилл при счете 6:1, 3:5.

Бадоса снялась по ходу матча впервые с октября прошлого года.