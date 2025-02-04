Паула Бадоса: «Я бы играла до 40 лет, но я хочу стать мамой, поэтому важно найти баланс»

Паула Бадоса готова играть в туре до 40 лет, но также хочет стать мамой.

«Я бы хотела играть вечно. Хотя, конечно, мое тело с этим не согласится. Но еще я очень хочу стать мамой. Важно найти баланс, потому что я бы играла до 40 лет, если бы могла. Но я хочу стать мамой, для меня это очень важно, у меня есть материнский инстинкт. Поэтому не знаю.

Мне кажется, я почувствую, когда будет правильный момент, но пока я хочу играть много лет. Я снова хорошо себя чувствую. Год я была травмирована и, можно сказать, потеряла этот год. Поэтому я очень хочу играть еще много лет».