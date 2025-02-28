Кербер стала директором турнира в Бад-Хомбурге
Анжелик Кербер стала директором турнира в Бад-Хомбурге.
Трехкратная чемпионка «Больших шлемов» и бывшая первая ракетка мира завершила карьеру в прошлом сезоне. Сейчас она ждет второго ребенка и работает консультантом Федерации тенниса Германии.
В 2021-м Кербер выиграла первый турнир в Бад-Хомбурге.
Опубликовала: Любовь Энина
Источник: badhomburg-open.de
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