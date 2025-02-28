Анжелик Кербер стала директором турнира в Бад-Хомбурге.

Трехкратная чемпионка «Больших шлемов» и бывшая первая ракетка мира завершила карьеру в прошлом сезоне. Сейчас она ждет второго ребенка и работает консультантом Федерации тенниса Германии.

В 2021-м Кербер выиграла первый турнир в Бад-Хомбурге.