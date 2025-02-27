Циципас вышел в полуфинал впервые с июля 2024-го
Стефанос Циципас вышел в полуфинал турнира в Дубае.
Он обыграл Маттео Берреттини – 7:6(5), 1:6, 6:4.
Грек вышел в полуфинал впервые с июльского турнира в Гштааде.
Два предыдущих раза, когда Циципас участвовал в этом турнире, он добирался до финала: в 2019-м проиграл Роджеру Федереру, в 2020-м – Новаку Джоковичу.
Завтра он поборется с Тэллоном Грикспором, у которого ведет 2:0 в личных встречах.
Опубликовала: Любовь Энина
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