Циципас вышел в полуфинал впервые с июля 2024-го

Стефанос Циципас вышел в полуфинал турнира в Дубае.

Он обыграл Маттео Берреттини – 7:6(5), 1:6, 6:4.

Грек вышел в полуфинал впервые с июльского турнира в Гштааде.

Два предыдущих раза, когда Циципас участвовал в этом турнире, он добирался до финала: в 2019-м проиграл Роджеру Федереру, в 2020-м – Новаку Джоковичу.

Завтра он поборется с Тэллоном Грикспором, у которого ведет 2:0 в личных встречах.