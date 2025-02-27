Тьен о победах над топами: «Разумеется, я нервничаю. Стараюсь скрывать это как могу»

Лернер Тьен прокомментировал победу над Александром Зверевым в Акапулько.

19-летний американец обыграл вторую ракетку мира 6:3, 6:4 и теперь встретится с Томашем Махачем.

– Если честно, я не могу ответить, как мне это удалось. Я старался контролировать свою половину корта. Я знал, что будет тяжело. Приятно пройти дальше. Я очень жду следующего матча.

– В Австралии вы обыграли Даниила. Здесь вы обыграли Зверева. Кажется, что вы не нервничаете. Так ли это?

– Разумеется, я нервничаю. Стараюсь скрывать это как могу. Иногда это легче, иногда – сложнее. Я сосредоточен на том, что могу контролировать, и стараюсь максимально сохранять спокойствие, и это помогло мне пройти большой путь.

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