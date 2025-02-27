Тьен в матче со Зверевым второй раз обыграл соперника из топ-10
19-летний Лернер Тьен обыграл Александра Зверева во втором круге в Акапулько.
Матч завершился со счетом 6:3, 6:4.
После победы над второй ракеткой мира Тьен повел 2:1 в матчах против соперников из топ-10. В начале сезона он победил Даниила Медведева на Australian Open.
Тьен второй раз вышел в четвертьфинал ATP и впервые сделал это на пятисотнике.
Дальше он сыграет с Томашем Махачем.
Опубликовал: Павел Ниткин
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