Тьен – самый молодой теннисист, выигравший первые два матча против соперников из топ-5

Лернер Тьен победил Александра Зверева на турнире в Акапулько.

Он обыграл вторую ракетку мира 6:3, 6:4.

Тьен, которому 19 лет 87 дней, – самый молодой теннисист, выигравший свои первые два матча против соперников из топ-5. На Australian Open он прошел Даниила Медведева.

Также Тьен – второй американец с таким достижением. Первым это сделал Джимми Коннорс.

Сам Тьен сейчас 83-й в рейтинге. По итогам турнира он дебютирует в топ-70.

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