Зверев не пришел на обязательную пресс-конференцию после поражения от Тьена

Александр Зверев должен получить штраф от ATP.

После поражения от Лернера Тьена во втором круге в Акапулько вторая ракетка мира не пришел на обязательную пресс-конференцию. Даниила Медведева за такое оштрафовали на Australian Open .

Как сообщает журналист Бен Ротенберг, после поражения от Тьена Зверев ушел со стадиона и уехал на машине, пока соперник еще давал интервью на корте.