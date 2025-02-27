Зверев не пришел на обязательную пресс-конференцию после поражения от Тьена
Александр Зверев должен получить штраф от ATP.
После поражения от Лернера Тьена во втором круге в Акапулько вторая ракетка мира не пришел на обязательную пресс-конференцию. Даниила Медведева за такое оштрафовали на Australian Open.
Как сообщает журналист Бен Ротенберг, после поражения от Тьена Зверев ушел со стадиона и уехал на машине, пока соперник еще давал интервью на корте.
Опубликовал: Павел Ниткин
Источник: @BenRothenberg
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