Циципас выиграл 350-й матч в карьере

11-я ракетка мира Стефанос Циципас выиграл 350-й матче в карьере.

При этом у него 169 поражений.

Во втором круге на турнире в Дубае грек обыграл Карена Хачанова (7:6(4), 2:6, 6:4).

Циципас четвертый раз в карьере сыграет в четвертьфинале этого турнира. Его баланс на этой стадии – 2:1, два последних раза (в 2019-м и 2020-м) он выиграл.

Теперь грек поборется с Маттео Берреттини, у которого ведет в личке 3:1.