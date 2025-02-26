Циципас выиграл 350-й матч в карьере
11-я ракетка мира Стефанос Циципас выиграл 350-й матче в карьере.
При этом у него 169 поражений.
Во втором круге на турнире в Дубае грек обыграл Карена Хачанова (7:6(4), 2:6, 6:4).
Циципас четвертый раз в карьере сыграет в четвертьфинале этого турнира. Его баланс на этой стадии – 2:1, два последних раза (в 2019-м и 2020-м) он выиграл.
Теперь грек поборется с Маттео Берреттини, у которого ведет в личке 3:1.
Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: @atptour
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