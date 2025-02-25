Барбара Шетт: «Интересно, что будет с отцом Лейлы Фернандес, потому что то, как он с ней обращается – безумие»

Барбара Шетт обвинила отца Лейлы Фернандес в абьюзе в отношении дочери.

«Мне интересно, что будет с отцом Лейлы Фернандес, потому что то, как он с ней обращается – это безумие... Ужасно, что подобное все еще существует в наше время и частично считается приемлемым», – сказала Шетт.

Напомним, ранее WTA отстранила Стефано Вукова, тренера Елены Рыбакиной, из-за того, что он подвергал ее психологическому насилию.

Тренера Рыбакиной забанили – за то, что доводил до слез и мучил нагрузками. Сейчас у них, вероятно, роман

Топ-теннисистку годами избивал отец. Через 15 лет она написала об этом книгу