Барбара Шетт: «Интересно, что будет с отцом Лейлы Фернандес, потому что то, как он с ней обращается – безумие»
Барбара Шетт обвинила отца Лейлы Фернандес в абьюзе в отношении дочери.
«Мне интересно, что будет с отцом Лейлы Фернандес, потому что то, как он с ней обращается – это безумие... Ужасно, что подобное все еще существует в наше время и частично считается приемлемым», – сказала Шетт.
Напомним, ранее WTA отстранила Стефано Вукова, тренера Елены Рыбакиной, из-за того, что он подвергал ее психологическому насилию.
Тренера Рыбакиной забанили – за то, что доводил до слез и мучил нагрузками. Сейчас у них, вероятно, роман
Топ-теннисистку годами избивал отец. Через 15 лет она написала об этом книгу
Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: www.kicker.at
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