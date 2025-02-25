Бублик покинет топ-80 впервые с июля 2019-го

Александр Бублик потеряет минимум 30 позиций и выпадет из топ-80.

Прошлогодний финалист ATP 500 в Дубае проиграл в первом круге Феликсу Оже-Альяссиму – 6:7(9), 7:6(4), 3:6.

Сейчас казахстанец – 51-я ракетка мира, в живом рейтинге он идет 81-м. В топ-80 Бублик входил с июля 2019-го.