Мирра Андреева: «У нас нет какой-то базы, куда бы мы постоянно приезжали тренироваться. Мы везде»

Мирра Андреева ответила, где базируется по ходу сезона.

«Теннисистам трудно. Мы тренируемся на юге Франции. Я приезжала в Барселону, где живет Кончита. В Дубае мы чаще всего тренируемся перед Австралией. Если нужно ехать в США, тоже довольно удобно в Дубае. Иногда удобнее тренироваться в Штатах.

У нас нет какой-то базы, куда бы мы постоянно приезжали тренироваться, где бы оставляли вещи. Мы просто путешествуем по всему миру. Мы везде. Мне кажется, так у большинства теннисистов».