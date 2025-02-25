Мирра Андреева: «У нас нет какой-то базы, куда бы мы постоянно приезжали тренироваться. Мы везде»
Мирра Андреева ответила, где базируется по ходу сезона.
«Теннисистам трудно. Мы тренируемся на юге Франции. Я приезжала в Барселону, где живет Кончита. В Дубае мы чаще всего тренируемся перед Австралией. Если нужно ехать в США, тоже довольно удобно в Дубае. Иногда удобнее тренироваться в Штатах.
У нас нет какой-то базы, куда бы мы постоянно приезжали тренироваться, где бы оставляли вещи. Мы просто путешествуем по всему миру. Мы везде. Мне кажется, так у большинства теннисистов».
Опубликовала: Любовь Энина
Источник: dubaidutyfreetennischampionships.com
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