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Квитова о возвращении после рождения сына: «Иногда думаю: «Зачем я на это решилась?» Но я бы жалела, если бы не вернулась»

Петра Квитова объяснила, для чего возвращается в тур после рождения сына.

Петр родился в июле 2024-го. На этой неделе Квитова сыграет первый матч – в Остине против Джоди Беррейдж.

«В принципе, я ничего не жду. Я здесь – это уже большое достижение. Иногда я сама себе удивляюсь. Я такая: «Зачем я на это решилась?» Но, мне кажется, я бы жалела, если бы не вернулась.

Я не ставлю никаких целей, я уже никогда не буду играть так же хорошо, как играла, когда побеждала на турнирах. Посмотрим. Я хочу получать удовольствие от игры, и мне кажется, что на это уйдет время.

Я пыталась объяснить всем, что вернулась, потому что мне это нравится. Я скучаю по теннису, я люблю его с четырех лет. Поэтому я считаю, что меня привела обратно любовь к этому спорту. Я соскучилась по упорным тренировкам, поэтому я здесь.

Я не знаю, как долго буду получать удовольствие и как будет чувствовать себя мое тело. Мне кажется, сначала будет очень тяжело. Но посмотрим, как я со всем справлюсь. Посмотрим, как пойдет».

Опубликовала: Любовь Энина
Источник: официальный сайт WTA
logoПетра Квитова
logoWTA
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