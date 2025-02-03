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Квитова вернется из декрета на турнире WTA в Остине

Экс-вторая ракетка мира Петра Квитова вернется в тур в конце февраля.

Чешка сыграет на турнире WTA 250 в Остине, который начнется 24 февраля. Затем она выступит на «тысячниках» в Индиан-Уэллс и Майами.

Напомним, Квитова родила сына Петра 7 июля 2024-го. 

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: инстаграм Квитовой
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logoПетра Квитова
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