Квитова показала, как готовится к первому турниру после декрета

Петра Квитова поделилась фотографиями с тренировки.

Чешка родила сына в июле 2024-го. Ее последним турниром до ухода в декрет стал «тысячник» в Пекине в октябре 2023-го.

«Тренировки, упорная работа и смирение. Я все ближе к возвращению на турниры и максимально наслаждаюсь моментами на корте. 😍💪🎾», – подписала фотографии экс-вторая ракетка мира.

Квитова планирует вернуться в тур на турнире в Остине, который пройдет с 22 февраля по 2 марта.