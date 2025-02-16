Квитова показала, как готовится к первому турниру после декрета
Петра Квитова поделилась фотографиями с тренировки.
Чешка родила сына в июле 2024-го. Ее последним турниром до ухода в декрет стал «тысячник» в Пекине в октябре 2023-го.
«Тренировки, упорная работа и смирение. Я все ближе к возвращению на турниры и максимально наслаждаюсь моментами на корте. 😍💪🎾», – подписала фотографии экс-вторая ракетка мира.
Квитова планирует вернуться в тур на турнире в Остине, который пройдет с 22 февраля по 2 марта.
Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: @petra.kvitova
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