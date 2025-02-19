Фонсека, Тьен, Винус и Квитова получили wild card в Индиан-Уэллс

Турнир в Индиан-Уэллс объявил первых обладателей wild card в основную сетку.

У женщин ими стали 44-летняя Винус Уильямс и 34-летняя Петра Квитова , возвращающаяся в тур после рождения ребенка.

У мужчин в сетку попали 18-летний Жоао Фонсека и 19-летний Лернер Тьен .

Турнир пройдет с 5 по 16 марта.

Пацаны пришли в мужской теннис – и бьют топ-10 на «Шлемах». Чем выделяется их игра