Фонсека, Тьен, Винус и Квитова получили wild card в Индиан-Уэллс
Турнир в Индиан-Уэллс объявил первых обладателей wild card в основную сетку.
У женщин ими стали 44-летняя Винус Уильямс и 34-летняя Петра Квитова, возвращающаяся в тур после рождения ребенка.
У мужчин в сетку попали 18-летний Жоао Фонсека и 19-летний Лернер Тьен.
Турнир пройдет с 5 по 16 марта.
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Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: bnpparibasopen.com
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