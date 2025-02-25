Рублев о прошлогодней дисквалификации в Дубае: «Все забыто. Не знаю, хорошо это звучит или плохо, но меня это не беспокоило»
Андрей Рублев не вспоминает о прошлогодней дисквалификации в Дубае.
Его дисквалифицировали по ходу полуфинала против Александра Бублика за брань в адрес линейного судьи. Рублева оштрафовали на $36 400, но оставили очки и призовые.
«Все забыто. Я не думал об этом, пока вы не спросили.
Надеюсь, что все забыто. Если честно, не знаю, хорошо это звучит или плохо, но меня это не беспокоило. Мне не снились кошмары, я не боялся выходить на матчи.
Всякое случается. Иногда ты переступаешь черту, и тебя наказывают – это справедливо. Иногда ты ничего не делаешь, а тебя все равно наказывают – это несправедливо. Иногда ты переступаешь черту, но никто не замечает, и тебя не наказывают. Такова жизнь».
Рублева дисквалифицировали с полуфинала в Дубае! За «ты дебил» в адрес судьи
Опубликовала: Любовь Энина
Источник: The National
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