Рублев о срыве на судью в Дубае: «Я был неправ, но 36 тысяч штрафа и дисквалификация за слово «дебил» – это перебор»

Теги ATP Dubai Duty Free Tennis Championships Андрей Рублев судьи Теннис

Андрей Рублев прокомментировал дисквалификацию с турнира в Дубае.

– Недавно у вас была неприятная ситуация на турнире в Дубае, где после конфликта с линейным судьей вас дисквалифицировали и сначала сняли рейтинговые очки. Хорошо, что при апелляции, по крайней мере, их вернули. Что извлекли для себя из этой истории?

– То, что, конечно, в любом случае непозволительно повышать голос на линейного судью – да и вообще на кого угодно. На зрителя, судью на вышке, линейного, еще какого-то сотрудника. Вообще нельзя повышать голос. Это неправильно, неприемлемо и неуважительно. И это даже банальная невоспитанность. Извлек и это, и то, что нужны все-таки какие-то изменения в правилах.

– Нужно ВАР при всех розыгрышах вводить, как в футболе?

– Это один из вариантов, но решать должны люди, которые в этом разбираются. Потому что получается очень много двойных стандартов. У меня раньше были ситуации намного хуже, когда я позволял себе еще грубее общаться, причем и с судьей на вышке. Но максимум, что получал за это, – предупреждение за нецензурную лексику.

Поэтому должна быть какая-то четкая структура наказаний, где будет прописан список каких-то вещей, которые неприемлемы, за что выносится предупреждение, а где ты уже превысил планку. Ведь когда один линейный судья говорит то, чего на самом деле не было, его слушают и игрока вот так наказывают, в происходящем нет смысла.

– Итоговое наказание после апелляции считаете справедливым?

– Если разбирать ситуацию в целом, то считаю, что это слишком. Потому что, как я ранее говорил, у меня были ситуации намного хуже, а наказания за них – гораздо мягче, предупреждения с минимальным штрафом. И половины вещей, которые были написаны в рапорте, я не говорил.

Потому и получилось это опровергнуть, что было видеодоказательство, на котором ясно: именно тех вещей, которые мне приписывались, я не произносил. Благодаря этому мне вернули рейтинговые очки. Но все равно 36 тысяч штрафа и дисквалификация за слово «дебил» – исходя из всего моего опыта в карьере, это перебор. Хотя если брать мое поведение, то я неправ и, конечно, это непозволительно, – сказал Рублев в интервью «Спорт-Экспрессу».

Рублева дисквалифицировали с полуфинала в Дубае! За «ты дебил» в адрес судьи

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20 комментариев
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Ну как бы… он это слово проорал в лицо человеку, забрызгав его слюной. Не под нос же себе пробурчал.
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+21
Не просто за слово дебил. А орал в лицо в упор,махал руками как бабуин, проявлял признаки агрессии. При этом пользуясь тем,что человек не может ответить тк выполнял должностные обязанности. Не понял что-ли?
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0
+19
Наказание пропорционально доходам в теннисе, хотел 500 рублей?
+18
-3
+15
Нет, Андрюша, это не перебор. Это сигнал о том, что так делать не следует. И если ты до сих пор считаешь, что штраф незаслужен, то это значит, что ты так ничего и не понял
+10
0
+10
Ответ Сергей Орлов
Просто напомню, что Андрей на протяжении длительного времени вообще отрицал, что произнёс это слово.
Он отрицал не это слово , не нужно обманывать
Ему приписали фаинг
Хоть бы видос посмотрел
+16
-7
+9
Просто напомню, что Андрей на протяжении длительного времени вообще отрицал, что произнёс это слово.
+18
-10
+8
А что ты хотел,наорал так ,что все слышали твою брань))) Значит не дошло до тебя, Андрюха.....
+11
-4
+7
Тех кто оправдывает Рублева хочу спросить - а вот если бы на вас на рабочем месте какой-нибудь мажор или кто-то в этом роде наорал и назвал дебилом, вы бы сочли это нормой?
+6
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А если бы за оскорбление, линейный оказался бы большим неадекватом и дал Андрею в лицо 👊 Рублев в жизни же следит за своим языком?!
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он уже клялся и божился что не говорил чтото а по факту говорил) чел просто не может принять тот факт что он около топ не претендующий на мэйджор и бесится от этого. еще и не очень умный скорее всего, избалованный ребенок все еще
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Ответ SaltyRose
Ну как бы… он это слово проорал в лицо человеку, забрызгав его слюной. Не под нос же себе пробурчал.
На фоне Рублева один известный Сашенька кажется даже ванильно-приторным :))))))))
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Ответ zzzeeerrrooo
Он отрицал не это слово , не нужно обманывать Ему приписали фаинг Хоть бы видос посмотрел
Это вопрос о том, как перевести тираду Андрея на английский. Вариант с fucking один из возможных.
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Ответ Dym86
Не просто за слово дебил. А орал в лицо в упор,махал руками как бабуин, проявлял признаки агрессии. При этом пользуясь тем,что человек не может ответить тк выполнял должностные обязанности. Не понял что-ли?
судя по вью, так и ничего не понял
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Ответ Booligan
А был там аут, интересно даже?
Повтор не показали.
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Ответ Dym86
Не просто за слово дебил. А орал в лицо в упор,махал руками как бабуин, проявлял признаки агрессии. При этом пользуясь тем,что человек не может ответить тк выполнял должностные обязанности. Не понял что-ли?
А был там аут, интересно даже?
0
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Ответ Grads
Тех кто оправдывает Рублева хочу спросить - а вот если бы на вас на рабочем месте какой-нибудь мажор или кто-то в этом роде наорал и назвал дебилом, вы бы сочли это нормой?
"Всё нормально, просто вспылил! С кем не бывает, когда люди тупят!" Надо ведь качественно выполнять свои должностные обязанности и никогда не ошибаться!
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Ответ goodloser
Это вопрос о том, как перевести тираду Андрея на английский. Вариант с fucking один из возможных.
Перевод был неверным
Дисквал выглядит очень странным , учитывая что кричат другие игроки
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Ответ Viling
На фоне Рублева один известный Сашенька кажется даже ванильно-приторным :))))))))
Да не, у того тоже рыльце в пуху :)
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Его надо надо на Остапенко женить,два сапога пара,неадекваты на корте и милашки в повседневной жизни))) 😆😆😆
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