Хачанов обыграл Эванса впервые за шесть личных встреч

Карен Хачанов вышел во второй круг турнира в Дубае.

Он обыграл Дэна Эванса (6:1, 6:3) и прервал серию из трех поражений, начавшуюся на Australian Open .

Это была шестая личная встреча россиянина и британца. Пять предыдущих, в том числе пятисетовик на US Open-2024 , ставший самым длинным матчем в истории турнира, Хачанов проиграл.

Теперь Хачанов поборется со Стефаносом Циципасом или Лоренцо Сонего , которые выйдут на корт сегодня в 17:30 мск.

Не раньше 19:00 мск Хачанову предстоит парный матч. Вместе с Андреем Рублевым он сыграет с Симоне Болелли и Андреа Вавассори.