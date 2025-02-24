Хачанов обыграл Эванса впервые за шесть личных встреч
Карен Хачанов вышел во второй круг турнира в Дубае.
Он обыграл Дэна Эванса (6:1, 6:3) и прервал серию из трех поражений, начавшуюся на Australian Open.
Это была шестая личная встреча россиянина и британца. Пять предыдущих, в том числе пятисетовик на US Open-2024, ставший самым длинным матчем в истории турнира, Хачанов проиграл.
Теперь Хачанов поборется со Стефаносом Циципасом или Лоренцо Сонего, которые выйдут на корт сегодня в 17:30 мск.
Не раньше 19:00 мск Хачанову предстоит парный матч. Вместе с Андреем Рублевым он сыграет с Симоне Болелли и Андреа Вавассори.
Опубликовала: Любовь Энина
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости