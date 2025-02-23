Стефанос Циципас: «Пытался медитировать утром, но мозг постоянно крутил документальный фильм обо всех позорных вещах, которые я делал с 2004-го»
11-я ракетка мира Стефанос Циципас рассказал о медитациях.
«Пытался медитировать утром, но мозг постоянно крутил документальный фильм обо всех позорных вещах, которые я делал, начиная с 2004-го», – твитнул 26-летний грек.
Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: @steftsitsipas
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